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Son Dakika Haberi: Ali Pilli de görevden alınabilir

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Ali Pilli de görevden alınabilir
Son Dakika Haberi: Ali Pilli de görevden alınabilir

12.30'da Cumhurbaşkanı'na kabinedeki değişiklikleri sunmaya hazırlanan Başbakan Tatar'ın, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'in yanısıra Sağlık Bakanı Ali Pilli'yi de görevden alacağı iddia ediliyor.

UBP – HP koalisyon hükümetinde yaşanan krizi çökme durumu ile ilgili olarak yapılan girişimler kamuoyu tarafından ilgi ile takip ediliyor.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar’ın, Lapta Bölgesinde yapılması düşünülen Marina ile ilgili olarak Ada’ya gelen Anex Tur yetkililerinin gelişindeki  kusur sonrasında hatalı bulduğu, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’i görevden alması ve yerine atayacağı Milletvekili ile ilgili olarak, gözler, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar’ın görüşmesine çevrildi.

Başbakan Ersin Tatar’ın, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmeye giderken çantasında, görevden almayı düşündüğü Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in yerine bölge dengelerini de düşünerek Kutlu Evren’i atayacağı öne sürülüyor.

Ayrıca Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun da görevden alınarak, Çalışma Bakanlığına Aytaç ÇAluda’yı getirmeyi düşündüğü ileri sürülüyor.

Bu nedenle gözler Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 12.30’da görüşmesi beklenen Başbakan Ersin Tatar’ın görüşme sonrasında yapacağı açıklamaya çevrildi

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