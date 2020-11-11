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Son dakika haberi! Bakan Koca'dan kritik uyarı! Birkaç gün içinde...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda, pek çok kişi, kurallara uymadığı için, birkaç gün içinde Covid-19 hastası olacak" ifadelerini kullandı
Son dakika haberi! Bakan Koca'dan kritik uyarı! Birkaç gün içinde...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda, pek çok kişi, kurallara uymadığı için, birkaç gün içinde Covid-19 hastası olacak. Şu anda, taşıyıcı olan pek çok kişi, kurallara uymadığı için, virüsü başkalarına bulaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Salgında hayat zor. İşyerleri, ulaşım, pazaryerleri, günlük hayat, ileride bir gün salgın olacağı düşünülerek planlanmadı. Mücadeleyi tüm zorluklara rağmen vereceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yaparak. Kurallarla kayıpları en aza indirelim" dedi.

"Sizden, sadece, elinizden geleni yapmanızı istiyorum" diyen Bakan Koca, "Daha fazlasını değil. Kendinizi maskeyle korumaya alın. Mesafe kuralına uyabilmek için çaba gösterin. Virüs, burun yoluyla daha kolay bulaşıyor. Maske koruma sağlayacak şekilde takılırsa risk çok azalır" ifadelerini paylaştı.

 

AĞIR HASTA SAYISI 3.000'İ GEÇTİ

Sağlık Bakanı Koca, dün yaptığı açıklamada ''Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın'' demişti.

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