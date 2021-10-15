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Son Dakika Haberi: Başsavcılık, Kılıçdaroğlu’nu ifadeye çağırdı

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Kılıçdaroğlu’nun avukatı yanıt verdi: Önce Erdoğan’ı dinleyin
Son Dakika Haberi: Başsavcılık, Kılıçdaroğlu’nu ifadeye çağırdı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “siyasi suikast” iddiaları ile ilgili başlattığı soruşturma kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ifadeye çağırdı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ise başsavcılığa gönderdiği yanıtta “Konunun aydınlatılabilmesi için baskı ve tehdit söylemlerinin muhatabı konumundaki Recep Tayyip Erdoğan'ın beyanlarının alınması gerekli bulunmaktadır” ifadesini kullandı. Yanıtta, Erdoğan’ın ifadesine başvurulmasının halinde Kılıçdaroğlu’nun da ifade vereceği vurgulandı.

Muhatap Recep Tayyip Erdoğan

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ifadeye çağırdı. Başsavcılığın talebine Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik yazılı olarak yanıt verdi. Yanıtta şu ifadeler kullanıldı: “Başlatılan soruşturma kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisine başvurulmak istenildiğinden Genel Başkan adına vekil sıfatıyla beyanda bulunulacaktır. Kamuoyunda da tartışma konusu olan ‘Siyasi Cinayet ve Tehditler’ özelindeki soruşturmanın sonuca ulaşabilmesi ve konunun aydınlatılabilmesi için baskı ve tehdit söylemlerinin muhatabı konumundaki Recep Tayyip Erdoğan'ın beyanlarının alınması gerekli bulunmaktadır.

Önce Erdoğan’ın ifadesine başvurulmasını talep ediyoruz

Bu cerçevede Cumhuriyet Başsavcılığınızca, öncelikle Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesine başvurulmasını talep ediyoruz. Zira, Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından; 16 Aralık 2018 tarihinde (müvekkil Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak kullanılan); ‘...bilesin ki bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uşaklarına meydanları nasıl dar ettiyse, yine dar ederiz. Bunu böyle bilesin. Sen 15 Temmuz'da tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne gitmiş olabilirsin. Bu defa kaçmaya firsat bile bulamazsın. Onu bil’ şeklindeki ifadeler, 26 Mayıs 2021 tarihinde (Meral Akşener'e yönelik olarak kullanılan); ‘...Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler... ‘ şeklindeki ifadeler, 7 Ekim 2021 tarihinde (müvekkil Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kullanılan); ‘...ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz’ şeklindeki ifadeler, kamuoyunda tartışılan ve soruşturma konusu yapılan ‘Siyasi Cinayetler ve Tehditler’ tartışmasının dayanağını oluşturmaktadır.

Taleplerimiz karşılanırsa Kılıçdaroğlu yazılı ifade verecek

Dolayısıyla, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yukarıya alıntılanan tehdit, yıldırma söylem ve yaklaşımlarının hangi nedenle yapıldığının ve bu söylemlerin ardındaki niyet ve yaklaşımların açığa çıkarılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle, öncelikle Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın soruşturma konusu yapılan ‘Siyasi Cinayetler Ve Tehditler’ özelinde ifadesinin alınmasını, tartışılan konunun aydınlığa çıkarılmasının böylelikle sağlanmasını talep ediyoruz. Talebimiz doğrultusunda Recep Tayyip Erdoğan'ın elde edilecek ifade tutanağı ile diğer bilgi ve belgelerin müvekkil Genel Başkana iletilmesi sonrasında tarafımızca beyanda bulunulacaktır. Taleplerimizin karşılanması sonrasında Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gerekli beyan ve değerlendirmeler yazılı olarak Cumhuriyet Başsavcılığına iletilecektir.”

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