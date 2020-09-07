Son Dakika Haberi: Cezaevi’nde yüz yüze görüşler durdu

Cezaevi’nde yüz yüze görüşler durdu.Yerel vakaların da artmasıyla Merkezi Cezaevi’nde de bir takım önlemler alındı.

Yerel vakaların da artmasıyla Merkezi Cezaevi’nde de bir takım önlemler alındı.

Yüz yüze görüşlerin ikinci bir emre kadar durdurulduğu, avukat ve ailelerin mahkûm ve tutuklularla yaptığı telefon görüşmelerinin ise devam ettiği belirtildi.

Bugün Sağlık Bakanlığı'nda Müsteşar Ali Çaygür başkanlığında toplanan ve uzman hekimlerin de daveti ile geniş bir katılımla gerçekleşen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nda radikal sayılacak tedbirler alınmıştı.