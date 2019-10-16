  • BIST 94.137
  • Altın 282,009
  • Dolar 5,8801
  • Euro 6,4975
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Son Dakika Haberi: Çok feci trafik kazası... Yüz yüze çarpıştılar...

» »
Son Dakika Haberi: Çok feci trafik kazası... Yüz yüze çarpıştılar...
Son Dakika Haberi: Çok feci trafik kazası... Yüz yüze çarpıştılar...

Çok feci trafik kazası...

Polis Basın Subaylığı’nan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 19:00 sıralarında meydana geldi. Girne - Esentepe anayolu üzerinde, Teknecik elektrik santrali önlerinde, Alexander Delis (E-48), yönetimindeki RD 046 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete seyreden aracı geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Erdal Yılmaz (E-37) yönetimindeki EP 411plakalı araç ile yüz yüze çarpıştılar.
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile EP 411 plakalı  araçta yolcu olarak bulunan Doğukan Karal (E-17) ve RD 046 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Dimitri Delis (E-16) Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Doğukan Karal, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilirken diğer yaralıların tedavisine ise Girne Dr Akçiçek Hastanesinde devam ediliyor.  Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

kazaaaa-001.jpgkazaaa2.jpgkazaa4.jpgkazaa3.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koroya Belediyeler de katıldı..KKTC belediye başkanlarından Barış Pınarı Harekatı'na destek16 Ekim 2019 Çarşamba 18:00
  • Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu, güvenlik kamerası kurulumuyla ilgili gerekli başvurunun 23 Ekim tarihine kadar yapılması gerektiğini duyurdu16 Ekim 2019 Çarşamba 17:34
  • Girne Belediyesi çalışanları farkındalık için yürüdü16 Ekim 2019 Çarşamba 17:11
  • Balıkesir , Ercan Değirmenlik dolaylarında yarın elektrik kesintisi olacak16 Ekim 2019 Çarşamba 17:08
  • Güneşköy’de süt verimi kalitesini etkileyen faktörlerle ilgili seminer düzenleniyor16 Ekim 2019 Çarşamba 17:01
  • Yiğitcan Hekimoğlu da Lefkoşa Maratonuna katılacak16 Ekim 2019 Çarşamba 16:53
  • Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı16 Ekim 2019 Çarşamba 16:32
  • Av ve avla ilgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı komitede görüşüldü16 Ekim 2019 Çarşamba 16:31
  • Serin hava ve yağmur bekleniyor16 Ekim 2019 Çarşamba 16:24
  • Vakıflar İdaresi BM’nin Kapalı Maraş kararına destek belirtti16 Ekim 2019 Çarşamba 16:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti