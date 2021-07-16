Son Dakika Haberi: CTP ve TDP Vekilleri dışında bazı vekillerin de Erdoğan'ın konuşacağı oturuma katılmayacağı konuşuluyor

Son Dakika: CTP VE TDP Vekilleri dışında bazı vekillerin de oturuma katılmayacağı konuşuluyor

CTP'li vekiller Erdoğan’ın konuşacağı meclis toplantısında olmayacak. Erdoğan’ın Meclis oturumuna katılarak bir konuşma yapacağı söylenirken, bu toplantıda milletvekillerine herhangi bir söz hakkı verilmeyeceği de kaydedilmişti.

Söz konusu toplantıya “katılmama” kararı alan CTP “gerekçeli kararını” bugün açıklayacak. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ise önceki akşam Parti Meclis’inde Erdoğan’ın katılacağı Meclis oturumuna katılmayacağı yönünde karar üretmişti.

TDP ve CTP'nin Parti Meclislerinde aldıkları kararlarla TDP ve CTP'li Milletvekilleri 20 Temmuz günü Cumhuriyet Meclisi'nde konuşma yapacak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına katılmayacaklar.

HP'DEN SES YOK , PM TOPLANTISI ÇAĞRISI YOK

Öte yandan edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahale konusunda açık tavır koyan DP Milletvekili ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş ve bazı HP milletvekillerinin de oturuma katılmayacağı konuşuluyor.