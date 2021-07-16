  • BIST 1.371,290
  • Altın 500,37
  • Dolar 8,5400
  • Euro 10,0700
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKATokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

Son Dakika Haberi: CTP ve TDP Vekilleri dışında bazı vekillerin de Erdoğan'ın konuşacağı oturuma katılmayacağı konuşuluyor

» »
Son Dakika Haberi: CTP ve TDP Vekilleri dışında bazı vekillerin de Erdoğan'ın konuşacağı oturuma katılmayacağı konuşuluyor
Son Dakika Haberi: CTP ve TDP Vekilleri dışında bazı vekillerin de Erdoğan'ın konuşacağı oturuma katılmayacağı konuşuluyor

Son Dakika: CTP VE TDP Vekilleri dışında bazı vekillerin de oturuma katılmayacağı konuşuluyor

CTP'li vekiller Erdoğan’ın konuşacağı meclis toplantısında olmayacak. Erdoğan’ın Meclis oturumuna katılarak bir konuşma yapacağı söylenirken, bu toplantıda milletvekillerine herhangi bir söz hakkı verilmeyeceği de kaydedilmişti.

Söz konusu toplantıya “katılmama” kararı alan CTP “gerekçeli kararını” bugün açıklayacak. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ise önceki akşam Parti Meclis’inde Erdoğan’ın katılacağı Meclis oturumuna katılmayacağı yönünde karar üretmişti.

TDP ve CTP'nin Parti Meclislerinde aldıkları kararlarla TDP ve CTP'li Milletvekilleri  20 Temmuz günü Cumhuriyet Meclisi'nde konuşma yapacak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına katılmayacaklar.

 

HP'DEN SES YOK , PM TOPLANTISI ÇAĞRISI YOK

Öte yandan edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahale konusunda açık tavır koyan DP Milletvekili ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu  Serdar Denktaş ve bazı HP milletvekillerinin de oturuma katılmayacağı konuşuluyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gönyeli Kurban Bayramına Hazır 16 Temmuz 2021 Cuma 08:59
  • Yılmabaşar yazdı... Diyalog  imkanı kaldı mı? UBP Başkan seçebilecek mi? Zeki Müren bizi de görecek mi?16 Temmuz 2021 Cuma 08:49
  • MDP Başkanı Bisküvitçi'den boykot kararına eleştiri! Adab çağrısı...16 Temmuz 2021 Cuma 08:32
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?16 Temmuz 2021 Cuma 08:32
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (16 Temmuz 2021)16 Temmuz 2021 Cuma 08:30
  • Arıklı'dan sonra KITOB Başkanı Çağıner'den siyasete ayar çabası!16 Temmuz 2021 Cuma 08:29
  • Arıklı elektriğe zam haberlerini yalanladı... "Böyle haber mi olur kardeşim?"16 Temmuz 2021 Cuma 08:04
  • TDP'den Sonra CTP'de Erdoğan'ın konuşmasına KATILMAYACAK16 Temmuz 2021 Cuma 07:02
  • CTP toplandı, karar verilecek...15 Temmuz 2021 Perşembe 21:08
  • 117'si yerel 150  pozitif vaka15 Temmuz 2021 Perşembe 19:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti