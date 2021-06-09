Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanlığından O Fotroğraflarla ilgili açıklama geldi!

İşte açıklama;

Cumhurbaşkanımız Tatar, Almanya’da “suç örgütü” olduğu ileri sürülen “Osmanen Germania” adlı örgütün yöneticilerinden Taner Ay adlı kişiyle ilişkilendirilmeye çalışılmakta ve bazı fotoğraflar yayınlanmaktadır.

Söz konusu fotoğraflar Cumhurbaşkanımız Tatar’ın Başbakan olduğu 2019 yılının Aralık ayında Ankara’da JW Marriot Hotel’in lobisinde çekilmiş olup, olayın gelişimi şöyledir;

Başbakan olarak Ankara’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanımız Tatar, söz konusu hotelin lobisinde beklerken, yanına yaklaşan ve kendisini 2010 yılından beri KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi olarak tanıtan Çetin Ay adlı kişi ile çok kısa bir sohbette bulunmuştur. Bu arada Çetin Ay, oğlu olan Taner Ay adlı kişiyi de Cumhurbaşkanımızın yanına çağırmış ve söz konusu fotoğraflar Taner Ay’ın yakınları tarafından çekilmiştir. Cumhurbaşkanımız, Taner Ay adlı kişiyi tanımadığı gibi, bu kişiyle de herhangi bir konuşması olmamıştır.