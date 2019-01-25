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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Son Dakika Haberi: Denetleme Kurulu Piyangolarda denetime başladı!

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Çıkan haberler üzerine Başbakan Tufan Erhürman görevlendirmişti...
Son Dakika Haberi: Denetleme Kurulu Piyangolarda denetime başladı!

Çıkan haberler üzerine Başbakan Tufan Erhürman görevlendirmişti... Denetleme Kurulu Piyangolarda denetime başladı!

Denetimi Biray Deliceırmak sosyal medya hesabından duyurdu.

Ne olmuştu?

Erhürman: Bugün medyada, Piyangolar Birimi'nin mali durumunun kötü olduğuna, batma tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğuna, işe gitmeden maaş alan çok sayıda personel bulunduğuna dair iddialar yer aldı.

Başbakan Tufan Erhürman sosyal medyadan Piyangolar Birimi ile ilgili açıklama yaptı.

İşte o açıklama

Bugün medyada, Piyangolar Birimi'nin mali durumunun kötü olduğuna, batma tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğuna, işe gitmeden maaş alan çok sayıda personel bulunduğuna dair iddialar yer aldı. Bu iddialar üzerine, bugün itibarıyla Başbakanlık Denetleme Kurulu'nu Piyangolar Birimi'nde personel açısından ve mali açıdan denetim yapmak üzere görevlendirmiş bulunuyorum. Hazırlanacak rapor bugüne kadar yaptığımız gibi açık biçimde kamuoyuyla paylaşılacak ve sorumluluk ortaya çıkması halinde sorumluların hangi partiden olduğuna bakılmaksızın rapor yetkili makamlara iletilecektir

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Milli Piyangolar Birimi eski Sorumlusu Mişon, piyangolar biriminde ihtiyaç fazlası personel bulunmasına karşın, 3 kişinin daha istihdam edildiğini ve istihdam edilen yeni personelden birinin, akrabalık ilişkileri nedeniyle istihdam edildiğini iddia ederek “Piyangolar Birimi yakında Başbakan sayesinde batacak” yorumunda bulundu.

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