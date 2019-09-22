Son Dakika Haberi: Denizde boğulma

Bugün saat 13.15 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde Bedis Plajında,Kıbrıslı Rum Arestis PANAYİ (E-44), yüzmek için denize girdiği sırada denizin dalgalı oluşundan dolayı boğulmak suretiyle yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bugün saat 13.15 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde Bedis Plajında,Kıbrıslı Rum Arestis PANAYİ (E-44), yüzmek için denize girdiği sırada denizin dalgalı oluşundan dolayı boğulmak suretiyle yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.