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Son Dakika Haberi: Denizde boğulma

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Mağusa'da Bedis Plajında boğulma
Son Dakika Haberi: Denizde boğulma

Bugün saat 13.15 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde Bedis Plajında,Kıbrıslı Rum  Arestis PANAYİ (E-44), yüzmek için denize girdiği sırada denizin dalgalı oluşundan dolayı boğulmak suretiyle yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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