Son Dakika Haberi... Diyarbakır'da patlama oldu...

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde şiddetli bir patlama sesi duyuldu.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde saat 10.45 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine güvenlik güçleri ve ambulans sevk edildi.

PANZER TAMİRİ SIRASINDA PATLAMA YAŞANDI

Diyarbakır’ daki patlamanın, İl Emniyet Müdürlüğü’nün Bağlar’daki ek binasının içerisindeki atölyede panzer tamiri sırasında meydana geldiği bildirildi.

Sosyal medyada, söz konusu patlamaya ilişkin olarak şu fotoğraflar paylaşıldı: