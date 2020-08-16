  • BIST 1.084
  • Altın 460,837
  • Dolar 7,3653
  • Euro 8,7151
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAPilli:3 pozitif vaka

Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

»
Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında yürüteceği çalışmalar için yeni Navtex ilan etti. Navtex 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak.
Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında yürüteceği çalışmalar için yeni Navtex ilan etti. Navtex 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'ın tutumuyla ilgili, "Böyle devam ederlerse gereğini yaparız" demişti.

Yavuz sondaj gemisinin, Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin çalışmalarını yürüteceği alana yönelik 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri için yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan etti.

Buna göre, Yavuz, Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileriyle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın güneybatısında çalışmalarını sürdürecek.

Navtex duyurusunda, "Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur." ifadesine de yer verildi.

Türkiye'nin Yavuz için Navtex ilanı üzerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bu sabah "karşı-Navtex" yayımladı.

Rum radyosuna göre, Rum yönetimi, Larnaka'daki "Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi" tarafından yayımlanan "karşı-Navtex"i ile, Türkiye'nin yeni Navtex'inin "yetkisiz ve geçersiz, Yavuz ve beraberindeki gemilerin bölgedeki faaliyetlerinin de yasa dışı olduğu" iddiasını ortaya attı.

Türkiye, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalar yürüteceğini bildirmiş, Oruç Reis'in çalışmalarını 23 Ağustos'a kadar sürdüreceğine ilişkin Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan etmişti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'ın tutumuyla ilgili, "Böyle devam ederlerse gereğini yaparız" demişti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • T.C. Dışişlerinden, Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki savunma iş birliği anlaşmasına tepki16 Ağustos 2020 Pazar 13:40
  • TC Sağlık Bakanı Koca'dan Vaka Sayılarına İlişkin Paylaşım16 Ağustos 2020 Pazar 13:24
  • Seta Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, Doğu Akdeniz'deki Gelişmeleri Değerlendirdi16 Ağustos 2020 Pazar 13:22
  • Adana'da Boğularak Öldürülen Kadının Katil Zanlısı 18 Yıl Sonra Yakalandı16 Ağustos 2020 Pazar 13:15
  • Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz aramaya devam edilecek16 Ağustos 2020 Pazar 12:06
  • Koronavirüs: Bakan Koca, vaka artışını beklediklerini söyledi, Türk Toraks Derneği 'kontrol kaybediliyor' uyarısı yaptı16 Ağustos 2020 Pazar 12:04
  • Son dakika... Muharrem İnce'den Joe Biden'a sert tepki: Sizin işiniz değil16 Ağustos 2020 Pazar 08:58
  • Erdoğan: Döviz kurundan, faizden, terörden, ülkemizin tökezlemesinden medet uman CHP zihniyetindeki muhterislere boyun eğmeyeceğiz15 Ağustos 2020 Cumartesi 21:28
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'nin dostluğu değerlidir, bilen için"15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:53
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Doğu Akdeniz’deki 'Yunan tiyatrosu' hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey değildir15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti