SON Dakika haberi... Dörtyol'da kaza! 42 yaşında vefat etti!
Mağusa-Lefkoşa anayolunda Dörtyol kavşağı yakınlarında gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 42 yaşındaki Erman Kuşaf yaşamını yitirdi.
Polis ölümlü kazayla ilgili bilgi paylaştı:
08.01.2022 tarihinde, saat 00:05 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Yeniboğaziçi’nde sakin Erman KUŞAF (E-42), yönetimindeki GD 043 plakalı pickup araç ile Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Dörtyol köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından önce orta refüj üzerine çıkıp kontrolsüz bir şekilde tekrar anayola giriş yaptıktan sonra tekrar yolun solundan yoldan çıkarak 1.5 metre derinliğindeki boş alana düşüp zeytin ağacına çarpmıştır.
Araç sürücüsü Erman KUŞAF olay yerine yaşamını yitirmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
Erman Kuşaf kazada vefat etti.
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