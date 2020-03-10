SON DAKİKA Haberi: Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde 9 kişi karantinada

Dr. Burhan Nalbantoğlu Lefkoşa Devlet Hastanesi'ndeki karantina merkezinde, 1'i pozitif olmak üzere toplamda 9 kişi bulunuyor.
9 kişi içerisinde test sonuçları negatif çıkan fakat tedbir amaçlı bekletilen şüpheli vakalar da mevcut.
Test sonucu pozitif çıkan hastanın öldüğüne yönelik iddiaların, gerçeği yansıtmadığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Lefkoşa Devlet Hastanesi Baş hekimi tarafından Detay Gazetesi'nde açıklandı.
Gün içerinde daha başka hastaların da tedbir ve test amaçlı karantinaya alınabileceği belirtildi.
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