SON DAKİKA HABERİ: Dün 10 bu sabah ise 16 Pozitif Covid-19 vakası daha!

Dün 10 bu sabah ise 16 Pozitif Covid-19 vakası daha!

Sağlık Bakanlığı’nın dün akşamüzeri saatlerinde açıkladığı 10 yeni pozitif coronavirüs vakasının ardından bu sabah itibariyle 16 yeni pozitif vaka daha tespit edildiği ortaya çıktı.

Dün akşam 8 yeni vakanın daha tespit edildiği ülkemizde, bu sabah itibariyle 8 yeni vaka daha tespit edildi.

BU SABAH NE OLDU?

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Covid 19 için ayrılan yatak kapasitesi 45 olduğu öğrenilirken, yeni çıkan 8 vaka ile birlikte şu anda 30 civarında hastanın tedavisi devlet hastanesinde, geriye kalan semptomsuz covid-19 vakalarının ise tedavileri otelde devam ediyor.

Dün Ne Olmuştu ?

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1977 olduğunu, 10 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 vakanın daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, diğer vakanın ise yerel bir vaka olduğunu , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

21 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1977

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-2

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 104.941

Toplam Vaka Sayısı- 247

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 169

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 74

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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