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Son Dakika Haberi: Dün akşam 19'dan şu ana kadar 15 yeni Covid -19 vakası

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Dün saat 19'dan bu saate kadar 15 yeni vaka çıktı.
Son Dakika Haberi: Dün akşam 19'dan şu ana kadar 15 yeni Covid -19 vakası

Dün akşam saat 19'dan şu ana kadar 15 yeni Covid -19 vakası daha çıktı.

Vakaların temaslı otellerde olduğu belirtiliyor.

 

Sağlık Bakanlığı dün ne açıklamıştı?

Halkımız kendine düşen görevleri son zamanlarda yapmıyor. Maskenin önemine bir kez daha vurgu yapıyorum. Covid-19 dünyanın her yerinde vardır. Bugün dünyada yine yükselme vardır. Bu vakalar üst seviyede olmaktadır.

1 Temmuz'dan itibaren 329 vakamız vardır. 329'un 179'u taburcu edilmiştir. 150 tedavi gören vakamız vardır.

329 vakadan herhangi bir yoğun bakıma düşen bir vaka yoktur. Aşırı semtom gösteren hastamız yoktur. Bu vakaların yoğun bakıma düşmemesi için çalışmalarımızı ona göre planlıyoruz.

Yurtdışından 202 vaka gelmiştir. 94'ü temaslıdır. 94 vaka topluma herhangi bir vaka yaratmamıştır. Yerel vaka olarak 34 vakamız vardır

420 kişi herhangi bir Covid-19 değildir. Bunları biz takip ediyoruz.

Bugün Sağlık Bakanı olarak ben kendim tüm doktor arkadaşlarımla bilgi alışverişinde bulunduk. Bakanlıkta üst komite herhangi bir karar üretmemiştir.

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