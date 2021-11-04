Son Dakika Haberi: Ekmeğe yeniden zam hazırlığı!

Ekmeğe yeniden zam hazırlığı!
Ekmek fiyatlarının en geç Pazartesi artması bekleniyor...
Un fiyatlarında yaklaşık %30 zam yapıldığı öğrenilirken EKMEK fiyatlarının da zamlanması bekleniyor.
Ekmeğe en son Eylül ayında yapılan zam ile 3 TL olmuştu.
Ekmeğe yeniden zam hazırlığı!
Ekmek fiyatlarının en geç Pazartesi artması bekleniyor...
Un fiyatlarında yaklaşık %30 zam yapıldığı öğrenilirken EKMEK fiyatlarının da zamlanması bekleniyor.
Ekmeğe en son Eylül ayında yapılan zam ile 3 TL olmuştu.
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