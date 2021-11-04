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Son Dakika Haberi: Ekmeğe yeniden zam hazırlığı!

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Son Dakika Haberi: Ekmeğe yeniden zam hazırlığı!
Son Dakika Haberi: Ekmeğe yeniden zam hazırlığı!

Ekmeğe yeniden zam hazırlığı!

Ekmek fiyatlarının en geç Pazartesi artması bekleniyor...

Un fiyatlarında yaklaşık %30 zam yapıldığı öğrenilirken EKMEK fiyatlarının da zamlanması bekleniyor.

Ekmeğe en son Eylül ayında yapılan zam ile 3 TL olmuştu.

 

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