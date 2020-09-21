SON DAKİKA HABERİ: EL-SEN İçişleri Balkanlığı'nın elektriğini kesti

EL-SEN ve Sendikal Platform KIB-TEK'in Lefkoşa'da bulunan merkezi önünde basın açıklaması yaptı.
EL-Sen Başkanı Kubilay Özkirac "Kib-Tek'e 2 Milyon TL borcu olan İçişleri Bakanlığı'nın elektriğini kestik" dedi.
DETAYLAR GELİYOR
EL-SEN ve Sendikal Platform KIB-TEK'in Lefkoşa'da bulunan merkezi önünde basın açıklaması yaptı.
EL-Sen Başkanı Kubilay Özkirac "Kib-Tek'e 2 Milyon TL borcu olan İçişleri Bakanlığı'nın elektriğini kestik" dedi.
DETAYLAR GELİYOR
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