Son Dakika Haberi: Emlak vergilerinde yeni düzenlemeler geliyor

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, BRT’de katıldığı “Sabah Haber” programında Emlak vergisi ile ilgili yeni düzenlemelerin gündemde olduğu ve konunu Bakanlar Kurulunda olduğunu ifade etti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Emlak Vergisi’ni doğru ve verimli bir şekilde toplamak için yeni yasayı Bakanlar Kurulu’na sunduğunu ve küçük düzenlemelerin ardından Bakanlar kurulundan geçirip Meclis gündemine getireceğini ifade etti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, oturduğu evin, tek evi olması durumunda 120 Metrekarenin altında olanların çok az ya da hiç vergi vermeyeceği bir düzenleme öngördüklerini ifade ederken, ikinci evlerden daha yüksek bir vergi alınması gündemde olduğunu anlattı. Maliye Bakanı Serdar Denktaş ayrıca görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla evinin bahçesini ve etrafını düzenleyerek bir emlak vergisi indirimi getirileceği yeni emlak vergisi düzenlemesinde, başlatılıp yarım kalan inşaatlara da yüksek emlak vergisi getireceklerini kaydetti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ayrıca yerel yönetimlerin topladıkları emlak vergisinin yüzde 15’ini bölgelerindeki eğitime harcaması gerektiği ile ilgili yasal düzenlemede de bir değişiklik yaparak, emlak vergisi eğitime gitmesi gereken kısmını doğrudan eğitim Bakanlığı’na yönlendirerek, eğitimde acil olan işler için kaynak yaratmayı hedeflediklerini açıkladı.