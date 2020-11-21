SON DAKİKA HABERİ: Ersan Saner Cumhurbaşkanlığı'nda

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21.11.2020 11:44
Ersan Saner hükümet kurma görevini iade etmek için Cumhurbaşkanlığında!
UBP Başkanvekili ve Genel Sekreteri Ersan Saner hükümet kurma görevini iade etmek için Cumhurbaşkanlığına gittiği öğrenildi.
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