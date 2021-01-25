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SON DAKİKA HABERİ: Esentepe'de vaka sayısı 6'ya çıktı, kahvehaneler kapandı

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Esentepe'de vaka sayısı 6'ya çıktı, kahvehaneler kapandı
SON DAKİKA HABERİ: Esentepe'de vaka sayısı 6'ya çıktı, kahvehaneler kapandı

Esentepe'de vaka sayısı 6'ya çıktı, kahvehaneler kapandıi

DETAY ÖZEL 

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan açıkladı. Bakanlar Kurulu kararıyla Alsancak bölgesindeki uygulamanın Esentepe için de çıkmasını beklediğini açıkladı.

Erdoğan, Esentepe'de kahvehanelerin kapatıldığını da açıkladı.

İlk temas Girne Alsancak bölgesinden bulaştı ve yayıldı. Sonuçları beklenen bazı testler de var. Vakaların tamama Esentepe merkezde bulunuyor.

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