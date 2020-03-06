  • BIST 109.589
  • Altın 329,605
  • Dolar 6,0847
  • Euro 6,9032
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Son Dakika Haberi: Fransa'da Koronavirüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti

» »
Fransa'da Koronavirüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti
Son Dakika Haberi: Fransa'da Koronavirüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fransa'da bir Türk hayatını kaybetti. 64 yaşında Mersinli bir erkek olduğu belirtilen kişinin turist olmadığı, Fransa'da yaşadığı bildirildi. 

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk Türk olan H.B.'nin cumartesi gününden bu yana solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve 3 oğlu ile eşinin karantina altında olduğu öğrenildi.  

Fransa'da Koronavirüs görülen kişi sayısı 400'ü aşarken, 7 kişi hayatını kaybetti. 

Dünya çapında da 3 bin 383 kişi virüs kaynaklı hayatını kaybederken, virüsten etkilenen kişi sayısı 100 bine yaklaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni koronavirüsün mutasyon geçirdiği belirlendi05 Mart 2020 Perşembe 22:57
  • ‘Corona’ nedeniyle Tokyo Maratonu’na kimse gidemedi05 Mart 2020 Perşembe 22:38
  • UNESCO: Koronavirüs, yaklaşık 300 milyon öğrencinin eğitim hayatını etkiledi05 Mart 2020 Perşembe 21:55
  • 'Koronavirüs ilacını buldum' diyen Vanlı sahte doktor hakkında işlem başlatıldı05 Mart 2020 Perşembe 18:17
  • BM: Koronavirüs 290.5 milyon öğrencinin eğitimini etkiledi05 Mart 2020 Perşembe 18:16
  • “Korona virüsünden korunma yöntemleri” başlıklı bir konferans düzenlendi05 Mart 2020 Perşembe 17:59
  • Koronavirüs tuvalette gelişiyor, dezenfektanla ölüyor05 Mart 2020 Perşembe 11:55
  • ABD'de koronavirüs bütçesi onaylandı05 Mart 2020 Perşembe 11:15
  • UNESCO: Koronavirüs 290,5 Milyon Öğrencinin Eğitimini Etkiledi05 Mart 2020 Perşembe 10:57
  • Cezayir'de Koronavirüs Vaka Sayısı 17'ye Yükseldi05 Mart 2020 Perşembe 10:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti