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SON DAKİKA HABERİ: Geçitkale'de 3 ölü, AİLE Faciası... (GÜNCELLENDİ)

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Geçitkale'de 3 ölü, şahıslar silahla vuruldu!
SON DAKİKA HABERİ: Geçitkale'de 3 ölü, AİLE Faciası... (GÜNCELLENDİ)

KKTC bugün güne şok eden bir haber ile uyandı.

Haber Gazimağusa ilçesine bağlı Geçitkale köyünden geldi.

 

Geçitkale'de 3 ölü, şahıslar silahla vuruldu! 

Bir aileden 3 kişi evlerinde ölü olarak bulundu. Şahıslar aynı evin içerisinde ölü olarak bulundu.

Ölen şahısların silahla vurularak öldürüldükleri tespit edildi.

Aynı evde bulunan anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti…

Geçitkale'de 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu, anne Bengü Çobanoğlu baba İbrahim Çobanoğlu evlerinde silahla vurulmuş olarak ölü olarak bulundu.

 

Tabanca Ruhsatlı

Tabancanın Baba emekli astsubay İbrahim Çobanoğlu'na ait ruhsatlı tabanca olduğu belirtiliyor.

 

POLİSTEN DERİN SORUŞTURMA

18 yaşındaki Eralp Çobanoğlu’nun Mağusa Polis Müdürlüğü’nde sorgulandığı öğrenildi.

Cinayetleri henüz daha kimin işlediği tespit edilmedi.

Polis henüz daha resmi açıklama yapmadı.

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Baba İbrahim Çobanoğlu , Anne Bengü Çobanoğlu, Çocuk Çınar Çobanoğlu evlerinde ölü bulundu

 

İKİ BOŞ KOVAN BULUNDU

Polis olay yerinde ilk etapta 2 boş kovan bulunurken, evden birçok emare toplandı. Olayda kullanılan tabanca emare olarak alındı.

Çok sayıda polis olay yerinde, soruşturmayı derinleştirdi.

 

 

İDDİA OLAY NASIL OLDU?
 

POLİS henüz resmi olarak açıklama yapmamasına rağmen; 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu'nun önce yatakta uyuyan annesi Bengü Çobanoğlu ve babası İbrahim Çobanoğlu’nu öldürdüğü, ardından da kendi canına kıydığı öne sürülüyor.

Büyük abi Eralp Çoıbanoğlu'nun olayı Polise bildirmesinin ardından hastaneye yaralı olarak kaldırılan Çınar Çobanoğlu'nun  kurtarılamadığı da belirtiliyor.

Büyük abi Eralp Çobanoplu şu sıralar Gazimağusa Polis Müdürlüğü'nde sorgulanıyor.

 

Bu haber bir son dakika haberidir ve sürekli olarak güncellenmektedir.

DETAYLAR GELİYOR.

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