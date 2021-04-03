SON DAKİKA HABERİ: Girne-Güzelyurt anayolunda ölümlü kaza

Girne-Güzelyurt anayolunda 60 yaşındaki bir yaya, araç çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam saat 20.00 sıralarında Girne-Güzelyurt anayolunun 13-14 km üzerinde Anthony EDWARD(E-73) yönetimindeki NY 377 plakalı araç ile dikkatsizce Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yolun güney kısmında Girne istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan David SHEPHERD(E-60)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaya David SHEPHERD kaza yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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