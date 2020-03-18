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Son Dakika Haberi: Güney Kıbrıs'taki vaka çocuk doktoru çıktı, hastane kapatılıyor

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Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 9 yeni covit-19 vakası daha açıkladı.
Son Dakika Haberi: Güney Kıbrıs'taki vaka çocuk doktoru çıktı, hastane kapatılıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 9 yeni covit-19 vakası daha açıkladı. Toplam vaka sayısı 58’e yükseldi. Bakanlık tarafından bu akşam yapılan açıklamaya göre yeni 9 vakadan 4’ü hastalığı; daha önce covit-19 testi pozitif çıkan kişilerle temas yoluyla aldı. Üç kişi Yunanistan’dan gelen ve evinde tecritte bulunan kişilerdi.

Karantinaya alınan Baf genel hastanesinde hemşire olduğu kaydedilen bir kişinin bulaşma hikayesi araştırılıyor. Covit 19’u “Local transmission” (yerel bulaşma) yoluyla aldığı düşünülüyor. Bu kişinin hastalığı, bulaşan hastayla temas eden ikinci-üçüncü kişiden mi aldığı saptanmaya çalışılıyor.

Covit 19 pozitif çıkanlardan birinin Limasol Genel Hastanesi pediyatri doktoru olduğu saptandı. Bu saptama üzerine hastanenin alelacele kapatılması yoluna gidiliyor. Bu gelişme üzerine “Apollonio” isimli özel hastane, tesisini Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın emrine verdiğini açıkladı.

Limasol hastanesi pediyatri doktoru yakın geçmişte Yunanistan’dan dönmüş ve evde kalmayı reddedip kendi ısrarı ile hastanede çalışmaya gitmişti.

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