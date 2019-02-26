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Son Dakika Haberi: Güney ve Kuzey arasında cep telefonları bağlanıyor

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Son Dakika Haberi: Güney ve Kuzey arasında cep telefonları bağlanıyor
Son Dakika Haberi: Güney ve Kuzey arasında cep telefonları bağlanıyor

Son Dakika Haberi: Güney ve Kuzey arasında cep telefonları bağlanıyor..

 

Birleşmiş Milletler Sözcüsü'nün Kıbrıs'taki Açıklaması 2195/5000


26 Şubat 2019 - Bugün, Kıbrıs Türk lideri Sayın Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Rum lideri Nicos Anastasiades, Özel Temsilci / Özel Danışman Yardımcısı Misyon Şefi  Bayan Elizabeth Spehar. nezaretinde Birleşmiş Milletler Koruma Alanında olarak bir araya geldi .
Samimi bir ortamda yapıcı bir görüş alışverişinde bulundular.

Sayın Anastasiades, ademi merkeziyetçilik konusundaki fikirlerini sundu ve iki lider, temel ilkeleri derinlemesine tartıştı.
Güven artırıcı önlemlerle ilgili olarak, liderler tüm Kıbrıslıların günlük yaşamlarını iyileştirmek amacıyla Teknik Komitelerin çalışmalarını yoğunlaştırmayı taahhüt etti.


İki lider, iki toplum arasında daha fazla etkileşimi kolaylaştırmak amacıyla her iki taraftaki operatörlerin Avrupa merkezli bir hub ile ayrı ayrı anlaşmalarıyla cep telefonu birlikte işlerliğine ilişkin güven arttırıcı önlemleri uygulamaya karar verdi.


2015'te kararlaştırıldığı gibi iki elektrik şebekesinin birbirine bağlanmasının şimdi başarıldığını açıkladılar. Bu bağlamda geçici elektrik temini düzenlemesini kalıcı ve kısıtlama olmadan yapmaya karar verdiler. Elektrik transferinin ihtiyaç duyulduğunda sürdürüleceğini kabul ettiler.


Liderler, mayınsız bir Kıbrıs'ta çalışmak için adanın her iki tarafında dokuz şüpheli tehlikeli alanın temizlenmesini kabul etti.


İyi niyet bir jest olarak, Akıncı, 1974'ten bu yana Kıbrıs Türk tarafının koruma altında kalan Kıbrıslı Rum sanatçıların resimlerine geri dönme kararını verdi.


Sn. Anastasiades, benzer şekilde Kıbrıslı Rum tarafın, 1963 öncesi döneme ait olan CyBC arşivlerinde bulunan Kıbrıslı Türk sanatçıların görsel ve işitsel kayıtlarını teslim etme kararını da iletti.


İki lider, ilgili topluluklara ait olan bu paha biçilmez sanat eserlerinin değişimini gerçekleştirmek için Kültür Teknik Komitesi'ne görev verdi.


Sn. Anastasiades ve Sn. Akıncı ayrıca potansiyel olarak güven artırıcı önlemleri ele aldı.
 

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