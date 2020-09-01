Son Dakika Haberi: Hasipoğlu: “Hukuki altyapı hazır; Kapalı Maraş seçimden önce açılabilir”

UBP Milletvekili Hasipoğlu, Kapalı Maraş’ın açılmasına hızlı adımlarla gidildiğini ve hukuki altyapının hazır olduğunu ifade etti. Hasipoğlu, “Kapalı Maraş seçimden önce açılabilir” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Kapalı Maraş’ın açılmasının sadece bir bakanlar kurulu kararına bağlı olduğunu aktardı.

Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Gökhan Altıner ile Sabah Postası’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılan UBP Milletvekili Hasipoğlu, Kapalı Maraş’ın, KKTC bünyesinde bulunan bir bölge olduğunu dile getirdi.

Hasipoğlu, “Oyunun kurallarını artık değiştirmek istiyoruz” diyerek kapsamlı müzakerenin artık olmadığını ve Maraş’ın müzakere dışında kalmasından dolayı, 46 yıldır kapalı tutulan bölgenin Taşınmaz Mal Komisyonu kararıyla birlikte açılabileceğini vurguladı.

Taşınmaz Mal Komisyonu’na 281 tane başvuru geldiğini de aktaran Hasipoğlu, isteyen kişilere mallarının iade edileceğini ve ‘el değiştirme’ politikası altında Kapalı Maraş’ın KKTC’nin menfaatleri doğrultusunda uluslararası hukuka uygun bir şekilde açılabileceğinin altını çizdi.