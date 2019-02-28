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SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Son Dakika Haberi: Hayvan üreticileri eylemi askıya aldı

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Hayvan üreticileri eylemi askıya aldı
Son Dakika Haberi: Hayvan üreticileri eylemi askıya aldı

Hayvan üreticileri eylemi askıya aldı.

Naimoğulları yaptığı açıklama ile hayvan Üreticilerinin Ercan kavşağında devam eden eylemi sürdürmelerinin bir anlamı olmadığını belirterek askıya aldıkalarını açıkladı.

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