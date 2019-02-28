Son Dakika Haberi: Hayvan üreticileri eylemi askıya aldı

Hayvan üreticileri eylemi askıya aldı.
Naimoğulları yaptığı açıklama ile hayvan Üreticilerinin Ercan kavşağında devam eden eylemi sürdürmelerinin bir anlamı olmadığını belirterek askıya aldıkalarını açıkladı.
Hayvan üreticileri eylemi askıya aldı.
Naimoğulları yaptığı açıklama ile hayvan Üreticilerinin Ercan kavşağında devam eden eylemi sürdürmelerinin bir anlamı olmadığını belirterek askıya aldıkalarını açıkladı.
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