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Son dakika haberi: İki CAS Çalışanı Daha Hastaneye Kaldırıldı

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İki CAS Çalışanı Daha Hastaneye Kaldırıldı
Son dakika haberi: İki CAS Çalışanı Daha Hastaneye Kaldırıldı

CAS şirketinin tasfiye edilmesi üzerine altı gündür açlık grevinde olan CAS çalışanlarından iki tanesi daha  bugün hastaneye kaldırıldı. 

Rahatsızlanan çalışan sayısı toplamda 4’e yükselmiş oldu.

Açlık grevindeki çalışan sayısı ise 12 olduğu belirtilmişti.

CAS çalışanları sözcüsü Erkut Öznergiz, BRT’ye yaptığı açıklamada, Başbakan Tufan Erhürman ile dün gerçekleştirdikleri görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini belirterek, iyi niyet göstergesi olarak her gün 3 eylemci olarak artmakta olan katılımcı sayısının yarından itibaren bir-bir artırılacağını söyledi.

Başbakanla yarın yapılması planlanan bir görüşmeleri olduğunu da anımsatan Öznergiz, görüşmenin Başbakanın sağlık durumundaki gelişmeye göre yeniden netleştirileceğini belirtti.

Öznergiz, Başbakan’ın sağlık durumundan dolayı görevlendirilecek bir hükümet yetkilisi ile görüşmelerin devam edebileceğini de söyledi.

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