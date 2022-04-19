Son Dakika Haberi! Kabine değişiyor.

Başbakan kabinede değişiklik yapmak üzere Saray'a gitti. Buna göre Maliye Bakanı Sunat Atun görevden alınıyor.
Yerine gelecek isim için Başbakan Sucuoglu ile Tatar, Cumhurbaşkanlığı sarayında şu dakikalarda görüşüyorlar...
Başbakan kabinede değişiklik yapmak üzere Saray'a gitti. Buna göre Maliye Bakanı Sunat Atun görevden alınıyor.
Yerine gelecek isim için Başbakan Sucuoglu ile Tatar, Cumhurbaşkanlığı sarayında şu dakikalarda görüşüyorlar...
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