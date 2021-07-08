Son DAKİKA HABERİ: Kapalı alanlara girişlerde test şartı getiriliyor

Sağlık Bakanı Üstel, 18 – 40 yaş arasında aşıya olan ilginin azaldığını fakat bulaşın yine aynı yaş aralıklarında yükseldiğini ifade etti. Üstel ayrıca, Üst Komite kararlarının bugün güncelleneceğini, kapalı alanlara girişlerde test şartı getirileceğini ve denetimin arttırılacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına telefonla bağlanarak, artan vaka sayılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir buçuk ay önce ameliyat olduğunu, mesaiden geri kalmamak için ameliyatını bayrama denk getirdiğini ve bir ay boyunca evde istirahat etmesi gerekirken, 10 gün süreyle istirahat ettiğini ifade eden Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayağım bu şekilde olmasın rağmen, bir ayda 5 kez televizyonlara çıktım, basın açıklamaları yaptım ve halkı uyardım. Bu virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini söyledim. Ama maalesef gördük ki şans oyunlarının oynandığı yerler, barlar ve düğünlerde insanlarımız hiçbir kurala uymadan, sanki her şey unutulmuş gibi yaşıyor. Biz uyarılarımızı yapmaya devam edeceğiz.”

18 -40 YAŞ ARASINDA AŞIYA OLAN İLGİ AZALDI

Gelinen noktada, 18 ile 40 yaş arasındaki vatandaşların bir kısmının aşı olmaktan kaçındığını, aşıya olan ilginin azaldığını aktaran Bakan Üstel, “Aşı olmayan vatandaşlarımıza her gün aşı olmaları yönünde çağrı yapıyorum. Artık randevu almadan, hangi merkeze gidilirse gidilsin, aşı yaptırılabiliyor” dedi.

“AŞILAMADA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 12 YAŞA İNECEĞİZ”

Aşıya ilginin azaldığını yineleyen Üstel, aşılanan insanlarda semptomların çok daha düşük geçtiğini ifade ederek, “Aşılama oranı düşüyor. Birinci dozda 235 bin rakamını yakaladık. Önümüzdeki hafta 12 yaşa ineceğiz. 12 yaş üstündeki inşalarımızı aşılmaya başlayacağız” şeklinde konuştu.

“KARARLAR GÜNCELLENİYOR”

Üst Komite kararlarını bugün güncelleyeceklerini aktaran Üstel, “72 saat önce yapılan PCR ya da 48 saat içerisinde yapılmış antijen testle kapalı alanlara girilmesi şartı getiriyoruz” dedi.