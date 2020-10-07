SON DAKİKA HABERİ: Kapalı Maraş'ta plaja giriş için kontrol noktası oluşturuldu!

Kapalı Maraş'ta plaja giriş için yeni bir kontrol noktası oluşturuldu!

Kapalı Maraş'ta plaja giriş için kontrol noktası oluşturuldu!

DETAY ÖZEL- HANİFE LEFKARALI

Perşembe gününden itibaren kapalı Maraş'taki sahil şeridinin halkın kullanımına açılması ile ilgili kapalı Maraş'ta temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kapalı Maraş'a giriş için ve de sahil şeridine ulaşım için yeni bir kontrol noktası oluşturuldu.

Kontrol noktası Gazimağusa'da bulunan Dr. Fazıl Küçük Stadyumu'nun yanında oluşturuldu.

Kapalı Maraş halen askeri bölge konumunda bulunuyor.