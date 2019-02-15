Son Dakika haberi: Kıb-Tek'in CTP'li YK üyesinden gündem yaratacak açıklama!

Kıb-Tek'in CTP'li YK üyesi Emre Efendi'den gündem yaratacak açıklama!

Kıb-Tek Yönetim Kurulu olarak göreve atandığımız ilk günlerden itiberen kurumun daha sağlıklı bir yapıya dönüştürülerek ileriye taşınması, toplumun malı olarak kalmaya devam etmesi, iyi ve kaliteli hizmet vermesi, şeffaf olması, her yapılanın mevzuata uygun olması gibi hususlarda çaba sarfedip adımlar attık.

Yapılan bu ve daha birçok çalışmanın yanında en önemli konuların başlarında gelen elektrik kesinti sürelerinin dünya standartlarına indirilebilmesini sağlamak için çalışmalar yapmakla birlikte en önemli hedeflerden olan temiz ve ucuz enerji sağlayabilmek ve ihtiyaca cevap verebilmek adına elzem olan yatırımın bir an evvel yapılmasına yönelik olarak da ciddi çalışmalar yapıp bu yönde çok önceden kararlar aldık.

Bu hususla ilgili hiçbir konuyu gözardı etmeden 146 sayfalık bir rapor hazırladık. Yönetim kurulu olarak yapılacak yatırım için uluslararası ihaleye çıkılması yönünde karar aldık. Uluslararası ihaleye çıkılması noktasında kararımızın ilerletilmemesi neticesinde yetkimiz dâhilinde olan ulusal ihaleye çıkılması hususunda karar ürettik ve süreci başlattık. Bu kararları üretirken yegane amacımız elektrik konusunda kurum ve halk menfaatine doğru bir adım atmaktı.

Günü kurtarmak için değil gelecek adına adımlar attık.

Elektrik üretimi gibi bir konuda hemen netice alınamayacağı da gerçek olarak ortada durmaktadır.

Tüm bunları yaparken de hükümet programına paralel ve uygun davrandık.

Şahsım adına belirtmek isterim ki bundan sonraki süreçte de bu doğrultuda, bilim ile hareket edeceğim ve aynı yerde durmaya devam edeceğim.

Bu noktada sorgulanması gereken husus yatırım adına çok önceki tarihli kararlarımız mevcut iken bu sürecin neden bir türlü tamamlanamadığıdır?

Tüm bunlarla birlikte belirtmek isterim ki kurumu halk nazarında haksız ve yanlış bir şekilde yıpratarak özelleştirilmesinin yolunu hazırlamak amacıyla yapılan haksız saldırılara da boyun eğmeden yola devam edilecektir.

Kurumun halk menfaatine var olması gerektiğinin bilinciyle özelleştirmenin her zaman olduğu gibi karşısında olacağım.

Günlerdir gerek sosyal medyada gerek yazılı basında gerekse de görsel ve dijital ortamda ve basında yönetim kurulu aleyhine, dolayısı ile şansım aleyhine yalan, yanlış, haksız, kanunsuz ve zan altında bırakır şekildeki haber, yorum ve yayınlar için hem söyleyip yazanlar hem de yayınlayanlar aleyhine yasal işlem başlattığımı belirtirim.

Tüm bu yazıları kamuoyuna bilgi vermek yükümlülüğü ve gereği adına sizlerle paylaşırım.