  • BIST 94.535
  • Altın 244,929
  • Dolar 5,9464
  • Euro 6,6398
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Son Dakika Haberi: Kıb-Tek'te istifa!

» »
Kıb-Tek’te sular durulmuyor
Son Dakika Haberi: Kıb-Tek'te istifa!

Kıb-Tek’te sular durulmuyor.

CTP’li Kıb-Tek Yönetim Kurulu Üyesi Halil Akansel bugün istifa etti.

Kıb-Tek eski çalışanı da olan Halil Akansel’in kurumda usülsüz bir şekilde Başmühendislik terfisi verilmesi dolayısıyla istifasını verdiği iddia ediliyor.

Yönetim kurulu toplantısında usulsüz terfi nedeniyle tartışma yaşandığı, kararın oy birliği ile değil oy çokluğu ile alındığı da belirtiliyor.
Terfi için Yönetim Kurulu’nun yazılı ve sözlü sınav talebinin reddedildiği ve sadece sözlü sınav yapıldığı,terfi komitesine de 3 Yönetim Kurulu üyesinin katılması gerekirken 2 Yönetim Kurulu üyesinin katıldığı gelen bilgiler arasında.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1 Mayıs'ta benzin istasyonları kapalı mı olacak? Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği açıkladı29 Nisan 2019 Pazartesi 16:35
  • Akıncı: Çocukların iyi yetişmesi Kıbrıs Türk halkının geleceği için son derece önemli29 Nisan 2019 Pazartesi 16:27
  • YSK’dan ara seçim duyurusu29 Nisan 2019 Pazartesi 16:25
  • Yağmur ve serin hava geliyor!29 Nisan 2019 Pazartesi 16:20
  • Detay Gazetesi 1 ve 2 Mayıs tarihlerinde yayımlanmayacak29 Nisan 2019 Pazartesi 16:19
  • Denktaş: "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, sorunların temeli bu"29 Nisan 2019 Pazartesi 16:01
  • Polis Genel Müdürlüğü yangın tedbirlerini hatırlattı29 Nisan 2019 Pazartesi 15:58
  • Haftalık Trafik Raporu:1 ölü, 32 yaralı29 Nisan 2019 Pazartesi 15:57
  • Bu bölgelere 4 saat elektrik verilemeyecek29 Nisan 2019 Pazartesi 15:55
  • El-Sen'den Başbakan'a ekonomik Protokol çağrısı29 Nisan 2019 Pazartesi 15:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti