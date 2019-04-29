Son Dakika Haberi: Kıb-Tek'te istifa!

Kıb-Tek’te sular durulmuyor.

CTP’li Kıb-Tek Yönetim Kurulu Üyesi Halil Akansel bugün istifa etti.

Kıb-Tek eski çalışanı da olan Halil Akansel’in kurumda usülsüz bir şekilde Başmühendislik terfisi verilmesi dolayısıyla istifasını verdiği iddia ediliyor.

Yönetim kurulu toplantısında usulsüz terfi nedeniyle tartışma yaşandığı, kararın oy birliği ile değil oy çokluğu ile alındığı da belirtiliyor.

Terfi için Yönetim Kurulu’nun yazılı ve sözlü sınav talebinin reddedildiği ve sadece sözlü sınav yapıldığı,terfi komitesine de 3 Yönetim Kurulu üyesinin katılması gerekirken 2 Yönetim Kurulu üyesinin katıldığı gelen bilgiler arasında.