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Son Dakika Haberi: KKTC'de bir hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildi

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Hastaneye başvuran bir hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildi
Son Dakika Haberi: KKTC'de bir hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne bugün başvuran bir hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini açıkladı.

KKTC’de bugün bir kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi…

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne bugün başvuran bir hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, “Hastanın Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları servisinde izolasyon altına alınmış ve tedavisi başlanmıştır. Ayrıca temaslılarının takibi için işlemler başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi

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