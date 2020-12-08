Son Dakika Haberi: KKTC'de CORONA'dan Ölüm!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi gören 83 yaşındaki Zekiye Dögen yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi gören 83 yaşındaki Zekiye Dögen yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hastanın hipertansiyon ve diyabet rahatsızlığı bulunmaktaydı. Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.
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