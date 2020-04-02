  • BIST 89.116
  • Altın 341,721
  • Dolar 6,6078
  • Euro 7,1822
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKANarenciye İhracat Teşvik Primlerinde Yeni Düzenleme

Son Dakika Haberi: KKTC'de mahkumlara korana affı çıkacak mı?

» »
"Ceza evlerinin yetersizliği ve sağlık koşulları dikkate alındığında kamuya ve kamu vicdanına zarar vermeyecek şekilde belirli suçlar dışında kalan cezalar için "Ceza İnfaz Yasası" üzerinde bazı düzenlemelerin yapılması zaruri haldedir..."
Son Dakika Haberi: KKTC'de mahkumlara korana affı çıkacak mı?

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ülkede yaşanan salgın nedeniyle cezaevindeki bazı mahkumlara af kararı çıkarılmasını önerdi.

Töre'nin açıklaması şöyle:

"İçinde bulunduğumuz bu günlerde birçok tedbir ve düzenleme ile Covit-19 salgın sürecinin ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de en hafif şekilde atlatılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Bu süreçte, ceza evlerinin yetersizliği ve sağlık koşulları dikkate alındığında kamuya ve kamu vicdanına zarar vermeyecek şekilde belirli suçlar dışında kalan cezalar için "Ceza İnfaz Yasası" üzerinde bazı düzenlemelerin yapılması zaruri haldedir.

Yapılabilecek düzenlemelerle cezaevi çalışanlarımız ile cezalı kimselerin sağlık endişeleri bakımından ve ayrıca ekonomik yönden de bir rahatlama sağlanabileceği görülmektedir.

Bu düzenlemeler, bu günlerde başta Anavatan Türkiye olmak üzere birçok dünya ülkesinde de yapılmaktadır.

Bu yönde beklentisi olan vatandaşlarımızın seslerine kulak vermek gerekmektedir..."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de olağan bir gün! 4 yeni CORONA vakası daha!02 Nisan 2020 Perşembe 17:05
  • Özersay:"Yetkililerden bilgi gizleyen pozitif vakalar tespit edildi, cezası 2 yıl hapis!"02 Nisan 2020 Perşembe 16:52
  • KTEZO: Alınan Kararlar Talepleri Karşılamaktan Uzak02 Nisan 2020 Perşembe 16:51
  • Töre: "Ceza İnfaz Yasası" Üzerinde Bazı Düzenlemelerin Yapılması Zaruri Haldedir02 Nisan 2020 Perşembe 16:50
  • Küb, Salgının Yükseköğretim Üzerindeki Etkilerine Yönelik Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Önerilerini Sundu02 Nisan 2020 Perşembe 16:49
  • Giad’dan Hükümete Tepki02 Nisan 2020 Perşembe 16:48
  • "Özel gereksinimli çocukların tedaviye erişim hakları göz ardı ediliyor"02 Nisan 2020 Perşembe 16:47
  • Sağlık Bakanlığı Lapta ve Alsancak Bölgesinde Çalışmalarına Devam Ediyor02 Nisan 2020 Perşembe 16:46
  • Girne Belediye Başkanı Güngördü ve Zabıta Ekipleri Marketleri Denetledi02 Nisan 2020 Perşembe 16:45
  • Tüketiciler Derneği'nden tüketicilere; moralleri bozmayın02 Nisan 2020 Perşembe 16:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti