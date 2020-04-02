Son Dakika Haberi: KKTC'de mahkumlara korana affı çıkacak mı?

"Ceza evlerinin yetersizliği ve sağlık koşulları dikkate alındığında kamuya ve kamu vicdanına zarar vermeyecek şekilde belirli suçlar dışında kalan cezalar için "Ceza İnfaz Yasası" üzerinde bazı düzenlemelerin yapılması zaruri haldedir..."

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ülkede yaşanan salgın nedeniyle cezaevindeki bazı mahkumlara af kararı çıkarılmasını önerdi.

Töre'nin açıklaması şöyle:

"İçinde bulunduğumuz bu günlerde birçok tedbir ve düzenleme ile Covit-19 salgın sürecinin ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de en hafif şekilde atlatılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Bu süreçte, ceza evlerinin yetersizliği ve sağlık koşulları dikkate alındığında kamuya ve kamu vicdanına zarar vermeyecek şekilde belirli suçlar dışında kalan cezalar için "Ceza İnfaz Yasası" üzerinde bazı düzenlemelerin yapılması zaruri haldedir.

Yapılabilecek düzenlemelerle cezaevi çalışanlarımız ile cezalı kimselerin sağlık endişeleri bakımından ve ayrıca ekonomik yönden de bir rahatlama sağlanabileceği görülmektedir.

Bu düzenlemeler, bu günlerde başta Anavatan Türkiye olmak üzere birçok dünya ülkesinde de yapılmaktadır.

Bu yönde beklentisi olan vatandaşlarımızın seslerine kulak vermek gerekmektedir..."