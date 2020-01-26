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Son dakika haberi: Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

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Son dakika haberi: Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Basketbolun efsane isimlerinden Kobe Bryant, Kaliforniya'da geçirdiği helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti.

Amerkan haber sitesi TMZ'ye göre; Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant, California'da yaşanan bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti. 

 

TMZ'nin iddialarına göre; 41 yaşındaki Kobe Bryant, ABD'ye göre sabah saatlerinde Kaliforniya'da helikopter kazası geçirdi. Kobe Bryant ile birlikte helikopterde bulunan 4 kişi daha hayatını kaybetti.

Yıllardır ulaşım için helikopter kullanan Kobe Bryant, Los Angeles Lakers maçından dönüşte Sikorsky S-76 tipi helikopterin içindeyken geçirdiği kazada kurtulamadı.

Kobe'nin son olarak kızı Gianna ile birlikte NBA maçında görüldüğü ve helikopterin içinde Gianna'nın da olabileceği düşünülüyor.

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