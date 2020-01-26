Son dakika haberi: Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Basketbolun efsane isimlerinden Kobe Bryant, Kaliforniya'da geçirdiği helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti.
Amerkan haber sitesi TMZ'ye göre; Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant, California'da yaşanan bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti.
TMZ'nin iddialarına göre; 41 yaşındaki Kobe Bryant, ABD'ye göre sabah saatlerinde Kaliforniya'da helikopter kazası geçirdi. Kobe Bryant ile birlikte helikopterde bulunan 4 kişi daha hayatını kaybetti.
Yıllardır ulaşım için helikopter kullanan Kobe Bryant, Los Angeles Lakers maçından dönüşte Sikorsky S-76 tipi helikopterin içindeyken geçirdiği kazada kurtulamadı.
Kobe'nin son olarak kızı Gianna ile birlikte NBA maçında görüldüğü ve helikopterin içinde Gianna'nın da olabileceği düşünülüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.