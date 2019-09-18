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Son Dakika Haberi: KTAMS ve Kamu-Sen Merkezi Cezaevi'nde grevde!

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KTAMS ve Kamu-Sen ortak açıklama yaparak Merkezi Cezaevi'nde greve gittiklerini duyurdu.
Son Dakika Haberi: KTAMS ve Kamu-Sen Merkezi Cezaevi'nde grevde!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ortak bir açıklama yaparak Merkezi Cezaevi’nde çalışanların Haziran ayındaki çalışma ücretlerinin %50’sinin ödenmediği gerekçesiyle grev başlattıklarını duyurdu.

Sendikaların ortak açıklaması şu şekilde:

“Sendikalarımız KTAMS ve Kamu-Sen; Haziran ayında aylık çalışma saatlerinin üzerinde çalıştırılan Merkezi Cezaevi çalışanlarına alacaklarının sadece %50’sinin ödenmesi nedeniyle Cezaevi’nde grev başlatmıştır.”

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