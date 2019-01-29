Son Dakika Haberi: Lefkoşa Mağusa yolunda 2. trafik kazası, yaralılar var

Lefkoşa Gazimağusa ana yolunda arka arkaya 2 trafik kazası meydana geldi.
Korkuteli kavşağı yakınlarında 3 araç çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasının ardından kısa bir süre sonra Dörtyol Kavşağı’nda da salon araç ile van aracın çarpışması sonucu yeni bir trafik kazası meydana geldi.
Kazada van araç yol içerisine devrildi.
Kazada yaralılar var.
Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılıyor.
Detaylar az sonra.
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