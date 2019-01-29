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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Son Dakika Haberi: Lefkoşa Mağusa yolunda 2. trafik kazası, yaralılar var

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Son Dakika Haberi: Lefkoşa Mağusa yolunda 2. trafik kazası
Son Dakika Haberi: Lefkoşa Mağusa yolunda 2. trafik kazası, yaralılar var

Lefkoşa Gazimağusa ana yolunda arka arkaya 2 trafik kazası meydana geldi.

Korkuteli kavşağı yakınlarında 3 araç çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasının ardından kısa bir süre sonra Dörtyol Kavşağı’nda da salon araç ile van aracın çarpışması sonucu yeni bir trafik kazası meydana geldi.

Kazada van araç yol içerisine devrildi.

Kazada yaralılar var.

Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılıyor.

Detaylar az sonra.

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