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Son Dakika Haberi: Maaş kesintisi mahkemelik oldu!

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KTÖS ve KTOEÖS, hükümetin “Kamu çalışanları ve emekliler dahil olmak üzere net 15 bin TL maaş alanlardan yüzde 20 oranında kesinti yapılmasına yönelik kararını” Anayasa Mahkemesi’ne taşıyor…
Son Dakika Haberi: Maaş kesintisi mahkemelik oldu!

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’ndan (KTOEÖS) yapılan açıklamada,  hükümetin “Kamu çalışanları ve emekliler dahil olmak üzere net 15 bin TL maaş alanlardan yüzde 20 oranında kesinti yapılmasına yönelik kararının” Anayasa Mahkemesi’ne taşınacağı açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geleceğe yürüme edası ile kurulan UBP-DP-YDP hükümeti çalışanların birikimlerine, emeklerine ve ekonomik özlük haklarına göz koyarak, toplumun daha da fakirleşmesine, yoksullaşmasına neden olacak uygulamalarla, rant sisteminin süreceği, dışa bağımlılığın artacağı bir yol haritası hazırlamaktadır. 

Kamu çalışanlarına, belediye emekçilerine, KİT’ler ve kooperatiflerin çalışanlarına, emeklilere ve sosyal yardım alanların  alım gücünü koruyan hayat pahalılığı ödeneğini uyduruk gerekçelerle Hükümet’in gasp etmesini kabul etmiyoruz. 

Asgari ücreti belirleme noktasında çalışandan yana değil sermayeden yana tavır koyarak asgari ücretli çalışanı yokluğa mahkum eden Hükümeti bir kez daha protesto ediyoruz.

Tüm çalışanların, emeklilerin ve sosyal yardım alanların alım gücünü koruyan hayat pahalılığı hakkının korunması için iki öğretmen sendikası olarak en erken zamanda kararın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağımızı ve sendikalar ile birlikte Hükümete gereken cevabı eylemlerle vereceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.”

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