Son Dakika Haberi: Maaşlar fonlar kullanılarak ödenecek!

Maliye'nin Nisan ayı maaşlarını spor, turizm, sığınak vb. fonları kullanarak ödeyeceği öğrenildi.

Hükümet memur ve emeklilerin maaşını gününde ve borçlanmadan ödemeye hazırlanıyor.

Bugün emeklilerin salı günü ise kamu görevlilerin maaşları ödenecek.

Maliye Bakanlığı Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin hesabında duran 30 milyon TL’lik bir kaynağı ve devletin bir başka banka hesabında bekleyen 25 milyon TL’lik bir başka kaynağı kullanarak elde ettiği 55 milyon TL ile maaşlar için eksildiği 58 milyon TL’nin büyük bir kısmını çözerken, bugün ve hafta başı yapılacak tahsilatlarla geriye kalan 3 milyon TL’yi tamamlamayı öngörüyor.

Bakanlar Kurulu bugün saat 10.00’da yeniden toplanacak ve her bakanlığın müsteşarının da hazır olacağı 24 kişilik genişletilmiş bir bakanlar kurulu toplantısı yapacak.