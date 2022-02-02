Son Dakika Haberi: Mehmet Harmancı LTB ve TDP Başkanlığına aday değil!

Mehmet Harmancı LTB ve TDP Başkanlığına aday olmadığı öğrenildi.
TANER ULUTAŞ / ÖZEL HABER
TDP Parti Meclisi toplandı. TDP çevrelerinden elde edilen bilgiye göre dün akşam toplanan Parti Meclisi toplantısında Genel Başkan Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Halil Hızal ile Mehmet Harmancı, Zeki Çeler’in de bulunduğu MYK üyelerinin istifaları kabul edildi.
HARMANCI AÇIKLADI
LTB Başkanı ve TDP MYK üyesi Mehmet Harmancı'nın Parti Meclisi toplantısında üyelere önümüzdeki dönemde LTB Başkanlığına aday olmayacağını açıkladığı öğrenildi.
Harmancı'nın TDP'nin erken Kurultayında TDP Genel Başkanlığı görevine de aday olmayacağını da Parti MEclisi üyelerine açıkladığı öğrenildi.
Mehmet Harmancı'nın konu ile ilgili geniş bir açıklama yapması bekleniyor.
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