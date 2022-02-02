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Son Dakika Haberi: Mehmet Harmancı LTB ve TDP Başkanlığına aday değil!

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Mehmet Harmancı LTB ve TDP Başkanlığına aday olmadığını açıkladığı öğrenildi.
Son Dakika Haberi: Mehmet Harmancı LTB ve TDP Başkanlığına aday değil!

Mehmet Harmancı LTB ve TDP Başkanlığına aday olmadığı öğrenildi.

 

TANER ULUTAŞ / ÖZEL HABER

 

TDP Parti Meclisi toplandı. TDP çevrelerinden elde edilen bilgiye göre dün akşam toplanan Parti Meclisi toplantısında Genel Başkan Cemal Özyiğit, Genel  Sekreter Halil Hızal ile Mehmet Harmancı, Zeki Çeler’in de bulunduğu MYK üyelerinin istifaları kabul edildi.

 

HARMANCI AÇIKLADI

LTB Başkanı ve TDP MYK üyesi Mehmet Harmancı'nın Parti Meclisi toplantısında  üyelere önümüzdeki dönemde LTB Başkanlığına aday olmayacağını açıkladığı öğrenildi.

Harmancı'nın  TDP'nin erken Kurultayında TDP Genel Başkanlığı görevine de aday olmayacağını da Parti MEclisi üyelerine açıkladığı  öğrenildi.

Mehmet Harmancı'nın konu ile ilgili geniş bir açıklama yapması bekleniyor.

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