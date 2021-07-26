Son Dakika Haberi: Müsteşar Çelebi Ilık görevinden alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müsteşarı Çelebi Ilık görevinden alındı.
Eski Müsteşar Çelebi Ilık’ın görevden alındığını öğrenir öğrenmez odasını boşalttığı belirtildi.
Ilık'ın yerine İhtiyat Sandığı Müdürü Erman Yaylalı’nın atanacağı öğrenildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müsteşarı Çelebi Ilık görevinden alındı.
Eski Müsteşar Çelebi Ilık’ın görevden alındığını öğrenir öğrenmez odasını boşalttığı belirtildi.
Ilık'ın yerine İhtiyat Sandığı Müdürü Erman Yaylalı’nın atanacağı öğrenildi.
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