Son Dakika Haberi: Okullar 1 Ekim'e kadar kapanıyor

Sağlık Bakanlığı'nda bugün Müsteşar Ali Çaygür başkanlığında toplanan ve uzman hekimlerin de daveti ile geniş bir katılımla gerçekleşen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nda çeşitli kararlar alındı.

Sağlık Bakanlığı'nda bugün Müsteşar Ali Çaygür başkanlığında toplanan ve uzman hekimlerin de daveti ile geniş bir katılımla gerçekleşen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nda çeşitli kararlar alındı.

Okulların 1 Ekim'e kadar açılmaması, disco, bar, meyhane gibi vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yerlerin 1 Ekim'e kadar kapatılması kararları oybirliği ile alındı.

Kurul kararları arasında çocuk parklarının kapatılması, spor salonlarının faaliyetlerine ara verilmesi, seçim mitinglerinin iptal edilmesi, güzellik merkezlerinin kapatılması gibi kararlar da var.

NELER OLDU?