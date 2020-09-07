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Son Dakika Haberi: Okullar 1 Ekim'e kadar kapanıyor

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Sağlık Bakanlığı'nda bugün Müsteşar Ali Çaygür başkanlığında toplanan ve uzman hekimlerin de daveti ile geniş bir katılımla gerçekleşen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nda çeşitli kararlar alındı.
Son Dakika Haberi: Okullar 1 Ekim'e kadar kapanıyor

Sağlık Bakanlığı'nda bugün Müsteşar Ali Çaygür başkanlığında toplanan ve uzman hekimlerin de daveti ile geniş bir katılımla gerçekleşen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nda çeşitli kararlar alındı.

Okulların 1 Ekim'e kadar açılmaması, disco, bar, meyhane gibi vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yerlerin 1 Ekim'e kadar kapatılması kararları oybirliği ile alındı.

Kurul kararları arasında çocuk parklarının kapatılması, spor salonlarının faaliyetlerine ara verilmesi, seçim mitinglerinin iptal edilmesi, güzellik merkezlerinin kapatılması gibi kararlar da var.

 

NELER OLDU?

  1. Okulların açılması 21 gün ertelenmeli!

  2. Doktorlar kapanma ve seçim iptali talep edecek

  3. Merit Lefkoşa Otel’in Müdürü Mine Gürses pozitif!

  4. LTB tüm parkları ve çocuk oyun alanlarını kapattı

  5. KKTC'de akşamdan sabaha toplam yeni 50 Covid-19 VAKASI!

 

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