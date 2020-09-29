Son Dakika Haberi: Okullar nasıl açılacak? İşte kararlar!

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında alınan kararlar ile birlikte Sağlık Bakanlığı ek tedbir kararlarının uygulanmasına karar verildiği açıklandı.

İşte açıklama:

” SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Aşağıda Belirtilen Ek Tedbir Kararlarının Uygulanmasına Karar Vermiştir.

1. 01 Ekim 2020 tarihine kadar alınan karantina kararlarının 01 Kasım 2020 saat:23:59 tarihine kadar uzatılmasına

2. Eğitim ve Öğretim ile ilgili olarak;

• 01 Ekim 2020 tarihinden itibaren;

A) Okul Öncesi (5 yaşa kadar) okullarının tam zamanlı olarak B) İlkokul 1 ve 2. Sınıfların dönüşümlü olarak başlamasına

• 05 Ekim 2020 tarihinden itibaren;

A) İlkokul 3-4 ve 5. Sınıfların dönüşümlü olarak başlamasına

• 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren;

A) Orta okul ve liselerin (6-7-8-9-10-11 ve 12. Sınıfların) dönüşümlü olarak başlamalarına

3. 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren özel eğitim kurumları (dershane, etüt, kurs yerleri vb. kurumların) yine sosyal mesafe, hijyen ve diğer koruyucu önlemlerin uygulanması şartı ile açılmalarına

4. Üniversitelerimizin yüz yüze eğitim ihtiyacı duyulan uygulamalı bölümlerinde pandemi kurallarına ( sosyal mesafe, hijyen ve diğer koruyucu önlemlerin ) uymak şartı ile eğitim yapılabilir.

Ancak Ülkemize B ve C grubu ülkelerden giriş yapacak öğrenciler uçağa biniş tarihinden önceki 0-120 saat içerisinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu KKTC’ye girişlerinde görevlilere vererek ülkeye girebileceklerdir. B grubundaki ülkelerden gelenler 7 gün süre ile, C grubundaki ülkelerden gelenler ise 14 gün süre ile karantinada kalacaklardır.

5. Eğitim amacı ile yapılacak taşımacılığın pandemi kuralları çerçevesinde yapılmasına

6. Okullarda ve sınıflarda uygulanacak tedbirler hususunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin ortak hazırlamış olduğu rehber uygulanacaktır. Dönüşümlü eğitim uygulanacak sınıflarda sınıf mevcudunun maksimum 20 kişi ile sınırlandırılmasına ve sınıf düzeninin sosyal mesafe, hijyen ve diğer koruyucu önlemlerin uygulanacak şekilde planlanmasına

7. Boks, güreş, yakın döğüş ve kempo spor dallarının 01 Kasım 2020 tarihine kadar yapılmamasına

8. Temassız ve az riskli spor kategorilerinin 01 Ekim 2020 tarihinden itibaren antrenmanlarının başlatılmasına, 15 Ekim 2020 tarihinden sonra Federasyonun uygun göreceği zamanda müsabakaların seyircisiz olarak yapılmasına karar verilmiştir. Tüm sporcuların iç bulaş ve çıkan vaka sayılarına göre PCR testlerinin periyodik olarak tekrarlanmasına

9. Miting ve kitle toplantılarının yapılmamasına

10. Çocuk oyun alanları ve parkların 01 Ekim 2020 tarihinden itibaren açılmasına

11. Ülkemizde vaka sayısının azalmasının devam etmesi halinde; 01 Ekim 2020 tarihine kadar kapatılan tüm işyeri ve eğlence mekanlarında çalışan kişilerin PCR testlerinin yapılması kaydı ile 17 Ekim 2020 tarihi itibarı ile açılmasına karar verilmiştir.

Açılan tüm mekanların önceden yayınlanan kurallara uymakla yükümlü olup ilçe emniyet kurullarının aktif olarak denetlemesine, kurallara uymayan mekanların Ceza Yasa’sı kapsamında haklarında cezai işlem başlatılmasına karar verilmiştir.”