Son Dakika Haberi:...Ölümlü trafik kazası..

Paşaköy-Vadilli arasında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Bir araç ile traktörün karıştığı kaza nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiği bir kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bugün saat 05:45 sıralarında, Paşaköy - Turunçlu Anayolu üzerinde, Kurudere'de sakin Oğuzhan ÇİLO (E-29), yönetimindeki NH 830 plakalı salon araç ile Turunçlu istikametinden Paşaköy istikametine doğru seyrettiği sırada askeri birlik önlerine geldiği zaman yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Sait UZUN (E-30) yönetimindeki NG 488 plakalı traktörün arkasında takılı bulunan tırmığa çarptı.

Kaza sonucu NH 830 plakalı araç sürücüsü Oğuzhan ÇİLO olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan NH 830 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Batuhan ÇİLO (E-19) ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.