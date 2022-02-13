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SON DAKİKA HABERİ: PGM Falyalı ve Demirtaş cinayeti detaylarını açıkladı

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PGM Falyalı cinayeti detaylarını açıkladı
SON DAKİKA HABERİ: PGM Falyalı ve Demirtaş cinayeti detaylarını açıkladı

08.02.2022 tarihinde, Çatalköy’de 20 Temmuz Caddesi üzerinde, Halil FALYALI’nın içinde bulunduğu araca meçhul şahıslar tarafından otomatik silahlarla açılan ateş sonucu araç şöförü Murat DEMİRTAŞ olay yerinde, Halil FALYALI ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yaşamını yitirmiştir.

 

Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren, Polis Genel Müdürlüğü tüm unsurları ile büyük bir titizlikle soruşturmayı sürdürmekte, meselenin aydınlatılması ve suç faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesi için gece gündüz çalışmalarına devam etmektedir.

 

KKTC Polis Genel Müdürlüğü, cinayetin işlenmesinin ardından her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak suç faillerinin Türkiye’deki bazı şahıslarla bağlantısı olabileceğini de değerlendirerek elde ettiği bulgu ve bilgileri Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri ile paylaşmış ve olayla bağlantısı olduğu düşünülen toplamda 6 kişinin İstanbul’da tespit edilerek tutuklanmasını sağlanmıştır.

 

Yine yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, olayda zanlı olarak tespit edilen iki kişi, cinayetin işlenmesinin hemen ardından, 09.02.2022 tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklanmıştır.

 

Soruşturma kapsamında, 12.02.2022 tarihinde Alsancak’ta bir ikametgahta gerçekleştirilen operasyon sonucu ise yine olayda zanlı olarak tespit edilen iki kişi daha tutuklanmış ve söz konusu ikametgahta yapılan aramada ise bir adet 9 mm çapında tabanca ve 15 adet mermi ele geçirilmiştir.

 

Büyük bir titizlikle çalışmalarına devam eden Polis Genel Müdürlüğü ekipleri 13.02.2022 tarihinde, cinayet mahalli olan, Çatalköy 20 Temmuz Caddesinin yaklaşık bir kilometrelik batı kısmında, dere yatağı içerisinde atılı vaziyette, iki adet kalaşnikof marka otomatik silah, bu silahlara ait 4 adet şarjör ve 39 adet mermi ile bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör ve toplam 13 adet mermi bulunmuştur. Yapılan balistik incelemeler sonucu söz konusu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu saptanmıştır.

 

Ülkemiz gündeminde geniş yankı uyandıran bu cinayetin en kısa sürede aydınlatılması için, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Polis Teşkilatları tüm imkanlarını seferber etmiş bulunmaktadır. İki ülke polisi tarafından müştereken yürütülen soruşturmanın, hiç bir şüpheye mahal vermeyecek şeklide meselenin aydınlatılması için büyük bir titizlikte çalışmalar sürmektedir.  

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