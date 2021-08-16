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Son Dakika haberi:... Polisi bıçaklama olayına karışan zanlı yakalandı!

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Son Dakika haberi:... Polisi bıçaklama olayına karışan zanlı yakalandı!
Son Dakika haberi:... Polisi bıçaklama olayına karışan zanlı yakalandı!

Dün akşam saatlerinde meydana gelen görevi başındaki polisi bıçakla yaralayarak kayıplara karışan kişilerden biri olan  Ecevit Takımcılar Beyarmudu'nda (Pergama) cürümleri önleme şubesi tarafından yakalandı.

Takımcılar şuanda Demirhan Polis Karakolu'nda...

Önceki gece Polis memurunun bıçaklanması olayına karışan zanlılardan Ecevit Takımcılar, yakalandı.

Ecevit Takımcılar'ın saat 21.00 sıralarında, Akdoğan'da akrabasının evinde bulunduğu öğrenildi.

Polis Memuru Fahri Toklu’yu bıçaklanarak ağır yaralandığı olayda zanlı olarak görülen Gökhan Takımcılar ise halen aranıyor.

Diğer zanlı olan Gökhan Takımcılar'ın ise kaçtığı öğrenildi

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