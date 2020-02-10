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SON DAKİKA HABERİ: 'Rus Su-35 jetleri Suriye'de Türk F-16'larına karşı havalandı'

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Suriye'de askeri kaynaklar, Rus Su-35 savaş uçaklarının, Türk F-16'larının 3 Şubat tarihinde Suriye hava sahasına girmesinin ardından Hmeymim üssünden havalandığını ve iki tarafın çatışmadan son anda döndüğünü aktardı.
SON DAKİKA HABERİ: 'Rus Su-35 jetleri Suriye'de Türk F-16'larına karşı havalandı'

Rus Su-35 jetleri ile Türk F-16'ların 3 Şubat tarihinde Suriye'de çatışmanın eşiğinden döndüğü kaydedildi.

Rus haber kuruluşu Avia.pro'nun Suriye'de bulunan askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Su-35 jetleri, Türk F-16'larının Rus ve Suriye Ordusu'na saldırı amacıyla Suriye hava sahasına girmesinin ardından acil olarak Hmeymim üssünden havalandı.

Kaynakların aktardığına göre Türk F-16 pilotları bir karşılık vermezken, Su-35'lerin silahları etkin ve saldırıya hazır hale getirdiği belirtildi.

Rus pilotların uyarısı üzerine F-16'ların Suriye hava sahasından uzaklaştığı kaydedildi. 

Milli Savunma Bakanlığı, 3 Şubat tarihinde Suriye'nin İdlib kentinde Suriye Ordusu ile TSK arasında çıkan çatışmada 7 asker ve 1 sivil personelin hayatını kaybettiğini duyurmuş, "Karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

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