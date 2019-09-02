Son Dakika Haberi: Sanal BET operasyonu büyüdü! 8 Gün tutukluluk ve 100 kişiden daha ifade...

Son Dakika Haberi: Sanal BET operasyonu büyüdü! 8 Gün tutukluluk ve 100 kişiden daha ifade...

Girne’de düzenlenen operasyonda sonucu yasa dışı sanal bet hizmeti verdikleri tespit edilen zanlılar 8 gün daha tutuklu kalacak. Öte yandan polis soruşturması sonucu olayla ilgili 100 kişinin araştırıldığı belirtildi

Girne’de geçtiğimiz gün gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklanan, içinde iş insanı Bulut Akacan’ın da bulunduğu 10 kişi yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Operasyon tarihinde sitenin 805 numaralı dairesinde yasa dışı sanal bet oynatıldığını tespit ettiklerini belirten polis, 18 bilgisayar, 17 cep telefonu, 7 harici, hard disk, 1 adet USB ve birçok dokümanın emare olarak alındığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatları 8 günlük süreye itiraz ederken, Mahkeme, yasa dışı sanal bet suçlarının organize suçlar olduğunu, geniş çaplı soruşturma gerektirdiğini, bu nedenle polise ek süreyi vermeyi uygun gördüğünü belirterek, Mahkeme zanlılar hakkında 8 gün ek tutukluluk emri verdi.