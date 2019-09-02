  • BIST 98.422
  • Altın 285,212
  • Dolar 5,8074
  • Euro 6,3690
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Son Dakika Haberi: Sanal BET operasyonu büyüdü! 8 Gün tutukluluk ve 100 kişiden daha ifade...

» »
Son Dakika Haberi: Sanal BET operasyonu büyüdü! 8 Gün tutukluluk ve 100 kişiden daha ifade...
Son Dakika Haberi: Sanal BET operasyonu büyüdü! 8 Gün tutukluluk ve 100 kişiden daha ifade...

Son Dakika Haberi: Sanal BET operasyonu büyüdü! 8 Gün tutukluluk ve 100 kişiden daha ifade...

Girne’de düzenlenen operasyonda sonucu yasa dışı sanal bet hizmeti verdikleri tespit edilen zanlılar 8 gün daha tutuklu kalacak. Öte yandan polis soruşturması sonucu olayla ilgili 100 kişinin araştırıldığı belirtildi

Girne’de geçtiğimiz gün gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklanan, içinde iş insanı Bulut Akacan’ın da bulunduğu 10 kişi yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Operasyon tarihinde sitenin 805 numaralı dairesinde yasa dışı sanal bet oynatıldığını tespit ettiklerini belirten polis, 18 bilgisayar, 17 cep telefonu, 7 harici, hard disk, 1 adet USB ve birçok dokümanın emare olarak alındığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatları 8 günlük süreye itiraz ederken, Mahkeme, yasa dışı sanal bet suçlarının organize suçlar olduğunu, geniş çaplı soruşturma gerektirdiğini, bu nedenle polise ek süreyi vermeyi uygun gördüğünü belirterek, Mahkeme zanlılar hakkında 8 gün ek tutukluluk emri verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akova’da boşanmak isteyen eşine ölüm tehditi! Sonun Emine Bulut gibi olacak!27 Ağustos 2019 Salı 08:06
  • Hasipoğlu: Maraş'ı açma zamanı26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:57
  • Kapalı Maraş'a Akel Diko destekli yeni başkan26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:30
  • YKP GMB Meclis üyesi Irkad: “Sendika ödenmiş ve Belediye’nin sorunları bitmişse, diyecek bir şeyim yok”25 Ağustos 2019 Pazar 18:57
  • 100 Bin TL çaldı, 6 gün daha tutukluluuk24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:45
  • Sol Hareket Mağusa İlçe Komitesi kuruldu23 Ağustos 2019 Cuma 17:19
  • BY'den GMB açıklaması22 Ağustos 2019 Perşembe 17:09
  • CTP: Tüm sözlü ve yazılı uyarılarımıza kulak tıkayan Mağusa Belediyesi yönetimi sıfırı tüketti!22 Ağustos 2019 Perşembe 12:46
  • Yeniboğaziçi Belediye Korosu konseri bu akşam22 Ağustos 2019 Perşembe 11:18
  • Gazimağusa'da şiddet tehtidi! 100 Bin STG istedi!22 Ağustos 2019 Perşembe 10:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti